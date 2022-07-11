Хэмилтон: We Race as One — просто слова, нужно действовать

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после инцидентов с поведением болельщиков в Австрии заявил, что Формула-1 недостаточно поддерживает инициативу We Race as One, которая была запущена в 2020 году.
Перед Гран-при Австрии появлялись сообщения от болельщиков, которые подвергались сексуальным домогательствам, а также расистским и гомофобным оскорблениям со стороны других зрителей.
«Стремление к многообразию будет отражать наш путь и то, как будет выглядеть фан-база. Пора начать действовать. We Race as One — хорошая инициатива, но на данный момент это только слова. Ничего не было сделано. Ни какого-либо финансирования, ни каких бы то ни было проектов, которые действительно привели бы к изменениям.
Нужно использовать свои платформы, сделать шаг вперёд и начать претворять в жизнь то, о чём мы говорим. Просто слов недостаточно», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
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