«КАМАЗ-мастер» занял первые три места на пятом этапе «Шёлкового пути»

Завершился пятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь», стартовавшего 6 июля в Астрахани.
По итогам пятого этапа лучший результат показал экипаж Эдуарда Николаева, который преодолел дистанцию за 2 часа 46 минут 37 секунд. Второе время – у экипажа Андрея Каргинова — 2 часа 52 минуты 17 секунд. Всего на 20 секунд от него отстал экипаж Дмитрия Сотникова, который стал лучшим на предыдущем этапе. Экипаж Сергея Вязовича из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» показал пятое время.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Пятый этап
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 2:46.37.
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +5.40.
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +6.00.
4. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +16.48.
5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +24.22
Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость трассы — 4474 километра, 2800 из которых — спецучастки.
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