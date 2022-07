Феттель — о скандальном поведении фанатов Ф-1: надо пожизненно запретить им посещать гонки

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о поведении некоторых фанатов во время Гран-при Австрии.



По ходу гонки появлялись сообщения о сексуальных домогательствах на трибунах, а также о расистских и гомофобных высказываниях.



«Это ужасно. Хорошо, что подняли эту тему, потому что ситуация ужасна. Кем бы ни были те люди, им должны быть стыдно. Нужно пожизненно запретить им посещение гонок. В таких вопросах необходимо проявлять нулевую терпимость. Ничего страшного, если ты выпил и хорошо провёл время, но такого поведения это не оправдывает. Слоган We Race as One относится и к фанатам», — приводит слова Феттеля Autosport.



Ранее Льюис Хэмилтон, Тото Вольф и Макс Ферстаппен также осудили поведение болельщиков.