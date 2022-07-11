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Феттель — о скандальном поведении фанатов Ф-1: надо пожизненно запретить им посещать гонки

Феттель — о скандальном поведении фанатов Ф-1: надо пожизненно запретить им посещать гонки
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о поведении некоторых фанатов во время Гран-при Австрии.

По ходу гонки появлялись сообщения о сексуальных домогательствах на трибунах, а также о расистских и гомофобных высказываниях.

«Это ужасно. Хорошо, что подняли эту тему, потому что ситуация ужасна. Кем бы ни были те люди, им должны быть стыдно. Нужно пожизненно запретить им посещение гонок. В таких вопросах необходимо проявлять нулевую терпимость. Ничего страшного, если ты выпил и хорошо провёл время, но такого поведения это не оправдывает. Слоган We Race as One относится и к фанатам», — приводит слова Феттеля Autosport.

Ранее Льюис Хэмилтон, Тото Вольф и Макс Ферстаппен также осудили поведение болельщиков.

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