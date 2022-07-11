Хэмилтон снова начал носить маску, заявив, что многие в его окружении заболели

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что снова начал носить маску, так как много людей в его окружении заразились коронавирусом.
«Это мой личный выбор. Я просто заметил, что многие люди из моего окружения заразились, и я бы не хотел снова заболеть. Я дважды испытывал это на себе. Некоторые из моих друзей сообщают, что у них коронавирус и у некоторых болезнь проходит тяжело.
Я призываю людей делать то, что им хочется, ведь в конце концов это их здоровье. Но лично я хочу вернуться домой здоровым. Хочу иметь возможность вставать, тренироваться и делать то, что мне нравится. Стараюсь, чтобы люди, которые находятся рядом со мной, тоже были в безопасности», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
В декабре 2020 года Хэмилтон из-за коронавируса не смог принять участия в Гран-при Сахира, а позднее жаловался, что на протяжении долгого времени ощущал последствия болезни.
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