Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун обвиняется в мошенничестве
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Бывшему руководителю Формулы-1 Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в мошенничестве.
Экклстоун представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах, общая сумма которых превышает £ 400 млн.
Саймон Йорк, глава службы расследования мошенничества, подтвердил, что Экклстоуну предъявлены обвинения в связи с сокрытием зарубежных активов. Предполагается, что экс-руководитель Формулы-1 держит активы в оффшорных счетах.
«Мы будем принимать жёсткие меры в отношении тех, кто занимается налоговым мошенничеством. Мы напоминаем людям, чтобы они воздержались от комментариев, которые каким-либо образом могут нанести ущерб разбирательству. Сейчас мы передаём дело в суд», — приводит слова Йорка The Telegraph.
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