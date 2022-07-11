Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун обвиняется в мошенничестве

Бывшему руководителю Формулы-1 Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в мошенничестве.



Экклстоун представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах, общая сумма которых превышает £ 400 млн.



Саймон Йорк, глава службы расследования мошенничества, подтвердил, что Экклстоуну предъявлены обвинения в связи с сокрытием зарубежных активов. Предполагается, что экс-руководитель Формулы-1 держит активы в оффшорных счетах.



«Мы будем принимать жёсткие меры в отношении тех, кто занимается налоговым мошенничеством. Мы напоминаем людям, чтобы они воздержались от комментариев, которые каким-либо образом могут нанести ущерб разбирательству. Сейчас мы передаём дело в суд», — приводит слова Йорка The Telegraph.

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