Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Австрии: три пилота возглавляют таблицу

По итогам 11-го этапа сезона-2022, Гран-при Австрии, большое количество пилотов получили штрафные баллы в суперлицензию. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил сразу три штрафных балла — два за столкновение с Себастьяном Феттелем и ещё один за многократное нарушение границ трассы.
За многократное нарушение границ трассы по штрафному баллу также получили Ландо Норрис («Макларен»), Себастьян Феттель («Астон Мартин») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил два штрафных балла за столкновение с Серхио Пересом на первом круге гонки.
Кроме того, за инцидент в спринтерской гонке с Ландо Норрисом два штрафных балла получил Александер Албон.
За минувшую неделю два штрафных балла сгорели у Юки Цуноды, который уступил первое место в таблице нарушений — теперь на счету японца два балла.
Возглавляют же протокол сразу три пилота — Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Лэнс Стролл.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|7
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|7
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|6
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|6
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|6
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|4
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|3
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|3
|17 июля 2022 года — 1 балл
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|2
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|2
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
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