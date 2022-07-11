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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Австрии: три пилота возглавляют таблицу

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Австрии: три пилота возглавляют таблицу
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По итогам 11-го этапа сезона-2022, Гран-при Австрии, большое количество пилотов получили штрафные баллы в суперлицензию. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил сразу три штрафных балла — два за столкновение с Себастьяном Феттелем и ещё один за многократное нарушение границ трассы.

За многократное нарушение границ трассы по штрафному баллу также получили Ландо Норрис («Макларен»), Себастьян Феттель («Астон Мартин») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил два штрафных балла за столкновение с Серхио Пересом на первом круге гонки.

Кроме того, за инцидент в спринтерской гонке с Ландо Норрисом два штрафных балла получил Александер Албон.

За минувшую неделю два штрафных балла сгорели у Юки Цуноды, который уступил первое место в таблице нарушений — теперь на счету японца два балла.

Возглавляют же протокол сразу три пилота — Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Лэнс Стролл.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альфа Таури»710 октября 2022 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»71 августа 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»610 октября 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»627 марта 2023 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»614 ноября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»412 сентября 2022 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»31 августа 2022 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»317 июля 2022 года — 1 балл
Кевин Магнуссен«Хаас»28 мая 2023 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»227 марта 2023 года — 1 балл
Даниэль Риккардо«Макларен»226 марта 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»112 сентября 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»112 июня 2023 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»110 июля 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»110 июля 2023 года — 1 балл
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