Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Австрии: три пилота возглавляют таблицу

По итогам 11-го этапа сезона-2022, Гран-при Австрии, большое количество пилотов получили штрафные баллы в суперлицензию. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил сразу три штрафных балла — два за столкновение с Себастьяном Феттелем и ещё один за многократное нарушение границ трассы.



За многократное нарушение границ трассы по штрафному баллу также получили Ландо Норрис («Макларен»), Себастьян Феттель («Астон Мартин») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).



Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил два штрафных балла за столкновение с Серхио Пересом на первом круге гонки.



Кроме того, за инцидент в спринтерской гонке с Ландо Норрисом два штрафных балла получил Александер Албон.

За минувшую неделю два штрафных балла сгорели у Юки Цуноды, который уступил первое место в таблице нарушений — теперь на счету японца два балла.

Возглавляют же протокол сразу три пилота — Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Лэнс Стролл.