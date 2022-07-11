BBC назвал двух кандидатов на замену Риккардо в «Макларене»

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта проведёт частные тесты машины «Макларена» 2021 года на трассе в Портимане с 11 по 13 июля 2022 года. Об этом сообщил руководитель британской команды Андреас Зайдль.

Как сообщает BBC, таким образом «Макларен» хочет оценить перспективы возможного перехода Херты в Формулу-1 на место Даниэля Риккардо в 2024 году. Однако, по информации источника, в список потенциальных кандидатов на замену Риккардо входят пилот «Уильямса» Александер Албон и гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель, причём в их случае речь идёт о возможной замене Даниэля уже в следующем сезоне.

«Мы хотим дать Колтону возможность сесть за руль нашей машины Формулы-1, чтобы понять, на что он способен с таким автомобилем. У Колтона будет два дня, после чего мы дадим шанс одному или двум нашим тест-пилотам, чтобы у них тоже были свежие впечатления о нашей машине на трассе.



Колтон — большой талант в IndyCar. Интересно посмотреть, как он адаптируется в машине Формулы-1. Эта программа тестов предоставит ему ценный опыт и покажет преимущества расширения ранних тестов машины для того, чтобы обозначить список перспективных пилотов на будущее», — приводит слова Андреаса Зайдля Autosport.