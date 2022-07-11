«Почувствовали запах масла». Сотников — о пятом этапе «Шёлкового пути»

Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев рассказали, как для них сложился пятый этап ралли «Шёлковый путь». По итогам дня Николаев опередил Сотникова, став лидером общего зачёта.



«Почувствовали запах масла, потом увидели, что выходит воздух из пневмосистемы. В дюнах поняли, что не можем ехать. Оказалось, что у нас не было заднего тормоза. Эдик Николаев проезжал мимо, мы показали ему, что справимся сами. Также оторвало задний левый амортизатор. Сегодня была сильная смена темпа, рельеф менялся очень быстро. Старались ехать максимально технично. Трасса была убойной, возможно, где-то сказывалась усталость», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».



«Что-то случилось с подвеской, пришлось бороться с ней, чтобы не раскачивало. Не было плавности хода, машину выбрасывало, и приходилось удерживать темп и быть напряжённым, чтобы удержать её. В целом же были отличные марафонские условия, настоящий «Шёлковый путь», такой, каким он и должен быть. Жара? Так и должно быть в ралли-рейдах», — добавил со своей стороны Николаев.