Мазепин объяснил, почему сейчас не принёс бы пользы команде «КАМАЗ-мастер»

Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин, выступающий в эти дни в знаменитом ралли-марафоне «Шёлковый путь», высказался о перспективах выступления в составе команды в зачёте грузовиков в одном из будущих ралли-рейдов.



«Не так давно мне посчастливилось быть гостем команды «КАМАЗ-мастер», на самом деле именно там я увидел в этом виде спорта что-то похожее на Формулу-1: большое количество людей, дисциплина, большие амбиции. Ещё тогда мы шутя обсуждали мой переход в другую дисциплину, но тогда я был ещё пилотом Формулы. Я бы очень хотел выступить в грузовом зачёте, но я понимаю, что у вас есть четыре экипажа, которые находятся на таком уровне, что я понимаю — для того, чтобы быть полезным и полноценно к этому перейти, нужно освоиться для начала в классе Т3 и подготовиться физически. Но, если мне поступит такое предложение, я с радостью его приму», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба «КАМАЗ-мастер».