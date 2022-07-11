Зак Браун опроверг слухи о замене Даниэля Риккардо

Генеральный директор команды «Макларен» Зак Браун опроверг слухи о скорой замене Даниэля Риккардо в составе команды Формулы-1.
«То, что я сказал о выступлениях Даниэля, не вызвало никаких проблем в команде, пусть и принесло множество слухов извне. Но у нас прекрасные отношения с Дэном. Мы постоянно списываемся в мессенджерах. Дэн будет выступать с нами в следующем году, и мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть его в былую форму. Мы постараемся сделать всё, работать невероятно усердно, потому что мы знаем, что он способен приносить нам победы в гонках.
Всё будет зависеть от машины, которую мы ему дадим, но предельно понятны и наши требования — быть на уровне Ландо Норриса.
Нам нравится работать с Дэном, и, как все видели, если мы даём ему машину, способную побеждать, то он может это делать. Нам нужно найти способ разблокировать его талант», — приводит слова Зака Брауна SoyMotor.
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