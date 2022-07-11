Чжоу сообщил, что получил штраф на Гран-при Австрии по ошибке

Китайский гонщик команды «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу сообщил, что он ошибочно получил штраф во время гонки Гран-при Австрии. В ходе заезда Чжоу получил штраф в пять секунд за многократный выезд за пределы трассы.



«Мне только что сообщили, что мой пятисекундный штраф был ошибочным, я не выезжал за пределы трассы настолько много раз, чтобы получить штраф. Не сказал бы, что это что-то может изменить сейчас», — написал Чжоу в своих социальных сетях.



По итогам гонки Чжоу финишировал лишь 14-м.



Напомним, победу в гонке отпраздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал вторым. Тройку сильнейших замкнул семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес»).