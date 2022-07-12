Леклер — о финише на ГП Австрии: это не просто немного напряжённо, это очень напряжённо

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу своей победы на Гран-при Австрии. Напомним, монегаск опередил лидера чемпионата Макса Ферстаппена («Ред Булл») и сократил от него отставание в зачёте пилотов.

«Мне это определённо было нужно. Каждый раз, когда я выходил на новую гонку, у меня на лице была улыбка и я сохранял оптимизм. Но так получалось, что одна тяжёлая гонка шла за другой. Мне казалось, что всё идёт против меня. Наконец мы сделали прорыв, провели хорошую гонку, и это действительно приятно — одержать победу.

Последние круги в Австрии? О, это не просто немного напряжённо, это очень напряжённо! Управлять болидом было довольно сложно, не столько в скоростных поворотах, сколько в медленных, но мы смогли всё довести до конца», — приводит слова Леклера RacingNews365.