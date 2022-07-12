Дани Алвес — о расизме: если презирают даже Хэмилтона, то что происходит с остальными?

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался по поводу расизма в мировом спорте. Игрок отреагировал на последние скандалы, связанные с Формулой-1.



Напомним, ранее стало известно, что бывший гонщик Нельсон Пике назвал Льюиса Хэмилтона «негиньо» в одном из прошлых интервью.



«Меня эта ситуация обеспокоила, но не только из-за самого факта. Дело не только в словах Пике, а в том, что происходит в целом. Этот случай — крайность. Если на самого титулованного пилота Формулы-1 так нападают, презирают его, то представьте, что происходит с остальными, кто находится на более низком уровне?



Я молюсь и прошу прощения у этих людей. Меня беспокоит то, что им постоянно мешают добиться своего», — цитирует Алвеса The Guardian.

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