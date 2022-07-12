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Бывший владелец «Форс Индии» приговорён к тюремному заключению

Бывший владелец «Форс Индии» приговорён к тюремному заключению
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Верховный суд Индии в понедельник приговорил к четырём месяцам заключения бывшего владельца «Форс Индии» Виджая Маллью, обвиняемого в деле о невозврате банковского кредита, связанного с его несуществующей авиакомпанией Kingfisher Airlines. Коллегия под председательством судьи также наложила на Маллью денежный штраф.

В 2020 году суд отклонил ходатайство Малльи о пересмотре вердикта по делу 2017 года, в котором он был признан виновным в передаче своим детям суммы в размере $ 40 млн, что было сделано в обход решения суда.

Маллья проживает в Великобритании с марта 2016 года. Он находится под залогом по ордеру на экстрадицию, выданному Скотланд-Ярдом 18 апреля 2017 года.

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