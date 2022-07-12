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Норрис предложил ввести наказания для болельщиков, которые проявляют агрессию

Норрис предложил ввести наказания для болельщиков, которые проявляют агрессию
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис считает, что агрессивным болельщикам следует временно запретить посещать будущие соревнования Формулы-1.

«Если кто-то говорит что-то плохое, выгоните его на время. Конечно, мы не хотим оскорбительного поведения фанатов. Мы не думаем, что это правильный путь, и это неприемлемо, особенно в Формуле-1, где вы хотите создать отличное шоу и вдохновить людей.

Я думаю, что первое, что можно сделать, это если вас поймают на этом, то вы должны получить запрет на посещение гонок на один год или что-то в этом роде.

Вы никогда не хотите, чтобы это происходило, особенно когда болельщики — это практически главная причина, по которой весь спорт развивается и происходит каждый уикенд. Но я думаю, что многим людям в мире просто всё равно на то, что они говорят или делают, и это проблема. Просто должно быть больше последствий, и, надеюсь, это послужит людям уроком, но, если просто повесить на доску слова «не делай этого, не делай того», это не остановит их», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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