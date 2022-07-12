Штайнер рассказал, когда «Хаас» начнёт переговоры о новом контракте Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил прогресс Мика Шумахера и рассказал, когда команда начнёт переговоры о продлении контракта с немецким пилотом.



«Не знаю, был ли какой-то определённый момент, когда случился перелом. Порой просто нужно привыкнуть к машине и давлению. Ещё в Канаде я отметил прогресс Мика. Внутри команды никакого давления не было, хотя люди извне пытались создать драму. Аварии — часть пути пилота, точно так же, как и критика. Это Формула-1. Просто Мик научился справляться с внешним шумом.



О продлении контракта мы в «Хаасе» не собираемся говорить раньше летней паузы. Некоторые люди не могут дождаться начала переговоров, но мы это делаем в соответствии со своим графиком, а не по запросам», — цитирует Штайнера GrandPX.