Шумахер: хорошо было бы открыть шампанское в Будапеште

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о своём прогрессе в последние месяцы. На Гран-при Великобритании немецкий гонщик финишировал восьмым, заработав первые очки в карьере, а в Австрии стал шестым.



«Думаю, мы с командой движемся в правильном направлении. Нам удалось набрать очки в Сильверстоуне, привезли двойные очки из Австрии, а чуть ранее там же могли заработать очки и в спринте. Всё это говорит о позитивной тенденции. Это то, чего мы добиваемся. Надеюсь, что это приведёт нас к хорошему результату во Франции, а затем, с обновлённой машиной, и в Венгрии. Теоретически так и должно быть. Определённо, было бы хорошо открыть шампанское в Будапеште», — цитирует Шумахера Sky Sports.



Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что Шумахер научился справляться с внешним шумом, что и помогло ему прогрессировать.

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