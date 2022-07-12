Дмитрий Сотников показал лучшее время на шестом этапе «Шёлкового пути»

Завершился шестой этап ралли-марафона «Шёлковый путь», который начался в Астрахани 6 июля.
По итогам шестого этапа лучшее время показал экипаж гонщика «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, который преодолел дистанцию за 5 часов 13 минут и 37 секунд. Второе время у Эдуарда Николаева, который был лучшим по итогам предыдущего этапа. Он отстал от Сотникова на четыре минуты и девять секунд. Тройку лучших замкнул Андрей Каргинов. Его отставание от лидера — 16 минут и 13 секунд.
В генеральной классификации Эдуард Николаев опережает Дмитрия Сотникова всего лишь на семь секунд. Экипаж Сергея Вязовича из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» отстаёт более чем на час.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Шестой этап:
1. Дмитрий Сотников 5:13:37
2. Эдуард Николаев +0:04:09
3. Андрей Каргинов +0:16:13
4. Сергей Вязович +0:28:54
5. Сергей Куприянов +0:41:47
Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость трассы — 4474 километра, 2800 из которых — спецучастки.
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