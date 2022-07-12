У лидера «Шёлкового пути» во время гонки открутился руль

Лидер легкового зачёта «Шёлкового пути» Владимир Васильев (№201) рассказал о том, что у него во время шестого спецучастка ралли-марафона неожиданно открутился руль.

«Ничего, без происшествий вроде. Руль только открутился на ходу, а так ничего. Не знаю, как получилось, просто еду, смотрю, а руль уже у меня в руках. Слава богу, что не на полном. Успели остановиться. В этом году колёса сберегли, ни одного камня не было. Сегодня полегче, потому что попрыгушки эти выбивают. А сегодня нормально – быстрый раллийный допик, поворотики, нет вот этого «дыдыды». Ну, точнее, сначала были, первые 150-200 км, а потом пошла получше, калмыцкие вот эти дорожки», — приводит слова Васильева официальный сайт соревнований.