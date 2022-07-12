У лидера «МАЗа» Вязовича взорвались три колеса — от взрыва покорёжило кузов

Лидер белорусской гоночной команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, как для него сложился шестой этап ралли-марафона «Шёлковый путь». Вязович показал четвёртое время, проиграв результату Дмитрия Сотникова полчаса. В генеральной классификации белорусский пилот теперь уступает Эдуарду Николаеву и Сотникову уже более часа.



«Ничего нового не произошло, три колеса у нас сегодня взорвалось. Два мы поменяли, а третье – вот без протектора едем, потому что запасок уже нет. Вот и вся история. От взрыва даже кузов покорёжило. Разлетается протектор – и всё. Три колеса сегодня! Какая разница, как мы себя чувствуем? Мы ехать не можем!» — приводит слова Вязовича официальный сайт ралли-марафона «Шёлковый путь».

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