Источник: «Кьялами» подтверждена для календаря Формулы-1 на 2023 год

Трасса «Кьялами» примет Гран-при Южной Африки в следующем сезоне Формулы-1, сообщает CAR Magazine.

Инсайдерские источники, не раскрывающие подробностей, также упомянули, что историческая трасса будет включать пятилетний контракт с Формулой 1 и DHL. Если это действительно произойдёт, то «Кьялами» впервые за 30 лет примет гонку Формулы-1.

Помимо нескольких небольших дополнений и улучшений, трасса в Кьялами отвечает большинству требований ФИА для проведения Гран-при.



F1 Paddock Insider в социальных сетях также отметил, что официального объявления можно ожидать на этой неделе, учитывая, что уже приближается время, когда календарь Формулы-1 на следующий сезон будет окончательно сформирован.