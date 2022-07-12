Источник: «Кьялами» подтверждена для календаря Формулы-1 на 2023 год
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Трасса «Кьялами» примет Гран-при Южной Африки в следующем сезоне Формулы-1, сообщает CAR Magazine.
Инсайдерские источники, не раскрывающие подробностей, также упомянули, что историческая трасса будет включать пятилетний контракт с Формулой 1 и DHL. Если это действительно произойдёт, то «Кьялами» впервые за 30 лет примет гонку Формулы-1.
Помимо нескольких небольших дополнений и улучшений, трасса в Кьялами отвечает большинству требований ФИА для проведения Гран-при.
F1 Paddock Insider в социальных сетях также отметил, что официального объявления можно ожидать на этой неделе, учитывая, что уже приближается время, когда календарь Формулы-1 на следующий сезон будет окончательно сформирован.
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