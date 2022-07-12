Фелипе Масса: «Феррари» нужно разобраться с надёжностью, а потом назначать первого номера

Экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса поделился мнением о проблемах итальянской команды в нынешнем сезоне.
«Когда в 2006 году я гонялся с Михаэлем Шумахером, роли были ясны. Затем пришёл Кими Райкконен. С ним мы договорились, что до гонки в Спа можем сражаться, а дальше тот, кто отстаёт, помогает напарнику. Не знаю, какая сейчас ситуация, но в данный момент для «Феррари» первоочередным вопросом должна стать надёжность. Сначала надо разобраться с этим, прежде чем назначать первого номера.
Возможно, в другой раз сойдёт Леклер, а Сайнс выиграет. Рано распределять роли, ведь даже в Маранелло не знают, кто доберётся до финиша в следующей гонке», — приводит слова Массы Gazzetta dello Sport.
На Гран-при Австрии победу одержал Шарль Леклер, Сайнс сошёл с дистанции.
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