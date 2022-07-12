Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фелипе Масса: «Феррари» нужно разобраться с надёжностью, а потом назначать первого номера

Фелипе Масса: «Феррари» нужно разобраться с надёжностью, а потом назначать первого номера
Комментарии

Экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса поделился мнением о проблемах итальянской команды в нынешнем сезоне.

«Когда в 2006 году я гонялся с Михаэлем Шумахером, роли были ясны. Затем пришёл Кими Райкконен. С ним мы договорились, что до гонки в Спа можем сражаться, а дальше тот, кто отстаёт, помогает напарнику. Не знаю, какая сейчас ситуация, но в данный момент для «Феррари» первоочередным вопросом должна стать надёжность. Сначала надо разобраться с этим, прежде чем назначать первого номера.

Возможно, в другой раз сойдёт Леклер, а Сайнс выиграет. Рано распределять роли, ведь даже в Маранелло не знают, кто доберётся до финиша в следующей гонке», — приводит слова Массы Gazzetta dello Sport.

На Гран-при Австрии победу одержал Шарль Леклер, Сайнс сошёл с дистанции.

Новость по теме
Леклер — о финише на ГП Австрии: это не просто немного напряжённо, это очень напряжённо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022