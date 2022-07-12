Ральф Шумахер посоветовал Мику быть более эгоистичным в борьбе с Магнуссеном

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу выступления своего племянника Мика Шумахера («Хаас») на Гран-при Австрии, а также дал совет по борьбе с товарищем по команде Кевином Магнуссеном.

«Наконец-то у него получилась пара уикендов, когда он наконец-то смог развиваться без каких-либо проблем. Я также должен похвалить команду, потому что машина была действительно сильна. Я не ожидал такого. Теперь команда будет больше доверять ему. Он уверен в себе. Это лишь вопрос времени. Думаю, что сейчас он завоевал большое уважение. И не только потому, что он был быстрее Кевина. Также из-за его супердуэли с Льюисом Хэмилтоном и его тактики, которая была очень продуманной. Он был очень, очень хорош. Команда уже давно это признала, и я надеюсь, что Гюнтер Штайнер тоже.

Что касается дуэли с Магнуссеном, то Мик должен стать более эгоистичным в какой-то момент, если его партнёр по команде этого не понимает. Маятник всегда качается в обе стороны. Я счастлив, что они хорошо ладят. Вы принимаете своего товарища по команде, но в конечном итоге это первый, кого вы хотите победить. Вот почему вы не можете быть настоящими друзьями», — приводит слова Шумахера Speedweek.