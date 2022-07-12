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Льюис Хэмилтон: я чувствую, что победа становится всё ближе

Льюис Хэмилтон: я чувствую, что победа становится всё ближе
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где отдал должное команде за её действия по улучшению болида. На Гран-при Австрии Хэмилтон показал третий результат. Победителем, напомним, стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Результат стал возможен благодаря долгим часам, которые моя команда потратила, чтобы привести машину в боевую форму. Это была трудная задача. Было внесено несколько хороших улучшений, и мы определённо будем продолжать добавлять новые. Я чувствую, что победа становится всё ближе», — написал Хэмилтон.

Следующий этап, Гран-при Франции, состоится с 22 по 24 июля.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:

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