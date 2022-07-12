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Николаев: на дамбе малейшее дёрганье рукой могло привести к съезду в речку

Николаев: на дамбе малейшее дёрганье рукой могло привести к съезду в речку
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Лидер общего зачёта ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков Эдуард Николаев рассказал о ходе шестого этапа гонки.

«Концентрация на дороге была очень важна, потому что ехали на максимальной скорости по Калмыкии. На подрезках надо быть внимательным — появляются внезапно рвы и ямы. Если ехать в дороге, то результата не будет, но нужно думать о том, как проехать там, где другие не могут. А это всегда риск. Был жёсткий грунт, это непривычно. В Астрахани и Грозном бездорожье, тряска, но земля мягкая, а тут жёсткие удары, нагрузка на тело.

Интересный участок был на дамбе — это где-то 15 километров. Для грузовиков там очень узко, и малейшее дёрганье рукой могло привести к съезду в речку. Вроде бы и медленно не поедешь, и быстро тоже. Приходилось всё время ловить машину. Потеряли немного по навигации — уехали чуть в сторону, минуты три ушло. Спасибо организаторам — отличный марафонский участок, то, что надо», — приводит слова Николаева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

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