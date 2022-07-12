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Льюис Хэмилтон отреагировал на свежие снимки Вселенной от NASA. Фото

Льюис Хэмилтон отреагировал на свежие снимки Вселенной от NASA. Фото
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о снимках Вселенной, опубликованных Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Фото были сделаны новейшим телескопом «Джеймс Уэбб».

«Я люблю космос и люблю созерцание звёзд. Идея о том, что Вселенная такая большая, а мы такие маленькие, но каждый из нас такой особенный, удивительна. Новый телескоп НАСА позволяет нам увидеть самые глубокие части космоса, которые когда-либо видела история. Мы смотрим на первые галактики, образовавшиеся после Большого взрыва! Вселенная настолько могущественна, и всё в ней удивительно. Я так благодарен за то, что принимаю участие в этом вместе со всеми вами», — написал Хэмилтон.

Фото: NASA

Фото: NASA

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