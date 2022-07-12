Колтон Херта — о тестах с «Маклареном»: моя цель — попасть в Формулу-1
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Американский гонщик IndyCar Колтон Херта поделился эмоциями от частных тестов машины «Макларена» 2021 года.
«Какие замечательные два дня! Первое знакомство с болидом Формулы-1 было просто сладким. Спасибо «Макларену» за такую возможность», — написал Херта в своих социальных сетях.
«Моя цель — попасть в Формулу-1. Бывало, когда я был близок к её осуществлению», — приводит слова Херты главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон.
Ранее не раз сообщалось, что Херта в «Макларене» может заменить австралийского гонщика Даниэля Риккардо. При этом недавно генеральный директор «Макларена» Зак Браун опроверг слухи о скорой замене Риккардо.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Новость по темеЗак Браун опроверг слухи о замене Даниэля Риккардо
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