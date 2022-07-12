Хэмилтон отреагировал на критику Ферстаппена штрафов за нарушение границ

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», дал краткий комментарий о словах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена про решение штрафовать гонщиков за нарушение границ трассы на Гран-при Австрии. Макс выразил несогласие с подобной практикой.



«Это какая-то шутка. Легко сказать: «Оставайтесь между белыми линиями», но это на самом деле не так. Просто поставьте барьеры или верните гравий», — говорил Ферстаппен.



«Постоянство всегда было тем, к чему мы стремились. Очевидно, факт того, что работают сразу два гоночных директора, вероятно, немного усложняет задачу», — сказал пилот «Феррари» Шарль Леклер.



«Мне нечего добавить, действительно нечего. Я согласен с тем, что они сказали», — приводит слова Хэмилтона Formula1News.co.uk.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: