Тото Вольф высказался о прогрессе «Мерседеса» после четырёх подряд подиумов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о прогрессе, достигнутом его командой на последних Гран-при. Пилоты «Мерседеса» оказываются на подиуме на четырёх последних этапах Формулы-1: на Гран-при Азербайджана Джордж Расселл был третьим, в Монреале третьим был Льюис Хэмилтон, он же был третьим в Сильверстоуне, а Расселл замкнул топ-3 на минувшем Гран-при Австрии.
«Нам не хватает нескольких десятых. Думаю, что за последние несколько месяцев мы сократили отставание от лидеров вдвое, но сейчас по-прежнему третьи.
Признаюсь, мы не ожидали, что будем здесь очень конкурентоспособны из-за характера трассы. В прошлом это место не было для нас счастливым. Нужно продолжать работать», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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