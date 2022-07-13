Тото Вольф высказался о прогрессе «Мерседеса» после четырёх подряд подиумов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о прогрессе, достигнутом его командой на последних Гран-при. Пилоты «Мерседеса» оказываются на подиуме на четырёх последних этапах Формулы-1: на Гран-при Азербайджана Джордж Расселл был третьим, в Монреале третьим был Льюис Хэмилтон, он же был третьим в Сильверстоуне, а Расселл замкнул топ-3 на минувшем Гран-при Австрии.



«Нам не хватает нескольких десятых. Думаю, что за последние несколько месяцев мы сократили отставание от лидеров вдвое, но сейчас по-прежнему третьи.



Признаюсь, мы не ожидали, что будем здесь очень конкурентоспособны из-за характера трассы. В прошлом это место не было для нас счастливым. Нужно продолжать работать», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: