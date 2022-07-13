Даниил Квят подшутил над своей скоростью на тренировке на авто серии NASCAR. Фото

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят разместил новый пост у себя в социальных сетях, в шутку высказавшись о своей первой тренировке на овале на машине серии NASCAR.



Квят. О, было ощущение, что я буквально летел. Какая у меня была средняя скорость на круге?



Джош Рум (гонщик NASCAR). 26 миль в час (примерно 41,8 км в час).

Фото: Из личного архива Даниила Квята

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Даниил Квят тренируется в боксёрском зале: