Утром команда IndyCar объявила о продлении пилота, вечером гонщик заявил, что уходит

Пресс-служба команды IndyCar Chip Ganassi Racing объявила о продлении контракта с действующим чемпионом серии испанским гонщиком Алексом Палоу. В гоночном коллективе заявили, что воспользовались опционом на продление контракта с пилотом. Сообщение об этом появилось вчера, 12 июля, в утренние часы. После обеда пост с опровержением информации команды у себя в соцсетях разместил сам Палоу.



«Недавно я узнал из средств массовой информации, что сегодня без моего одобрения команда Chip Ganassi Racing выпустила пресс-релиз, в котором сообщалось, что я буду выступать за CGR в 2023 году.



Как я недавно сообщил CGR, по личным причинам я не намерен продолжать работу в команде после 2022 года. Если оставить в стороне печальные события этого вечера, я с большим уважением отношусь к команде CGR и с нетерпением жду возможности вместе завершить этот сезон», — написал Палоу.



По сведениям бразильской прессы, глава команды Чип Ганасси в ярости от ситуации с Алексом и уже поручил адвокатам разобраться с этим вопросом. Палоу уже объявил, что присоединится к «Макларену». Соответствующее заявление сделали и в самом «Макларене». Однако пока неясно, в какой серии пилот будет выступать. Теоретически это может быть Формула-Е и даже Формула-1.

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