Утром команда IndyCar объявила о продлении пилота, вечером гонщик заявил, что уходит

Пресс-служба команды IndyCar Chip Ganassi Racing объявила о продлении контракта с действующим чемпионом серии испанским гонщиком Алексом Палоу. В гоночном коллективе заявили, что воспользовались опционом на продление контракта с пилотом. Сообщение об этом появилось вчера, 12 июля, в утренние часы. После обеда пост с опровержением информации команды у себя в соцсетях разместил сам Палоу.
«Недавно я узнал из средств массовой информации, что сегодня без моего одобрения команда Chip Ganassi Racing выпустила пресс-релиз, в котором сообщалось, что я буду выступать за CGR в 2023 году.
Как я недавно сообщил CGR, по личным причинам я не намерен продолжать работу в команде после 2022 года. Если оставить в стороне печальные события этого вечера, я с большим уважением отношусь к команде CGR и с нетерпением жду возможности вместе завершить этот сезон», — написал Палоу.
По сведениям бразильской прессы, глава команды Чип Ганасси в ярости от ситуации с Алексом и уже поручил адвокатам разобраться с этим вопросом. Палоу уже объявил, что присоединится к «Макларену». Соответствующее заявление сделали и в самом «Макларене». Однако пока неясно, в какой серии пилот будет выступать. Теоретически это может быть Формула-Е и даже Формула-1.
- 13 июля 2022
-
10:22
-
09:53
-
00:37
- 12 июля 2022
-
23:03
-
22:25
-
21:51
-
21:13
-
20:12
-
19:04
-
18:39
-
18:00
-
17:13
-
16:28
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:33
-
14:02
-
13:35
-
13:01
-
12:30
-
12:16
-
10:58
-
10:40
-
09:41
-
09:17
-
09:00
-
00:14
- 11 июля 2022
-
23:59
-
23:03
-
21:56
-
21:22
-
20:56