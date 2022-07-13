Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо: это не я, а другие гонщики не дают пробиться молодым талантам в Формулу-1

Фернандо Алонсо: это не я, а другие гонщики не дают пробиться молодым талантам в Формулу-1
Комментарии

Двукратный чемпион мира испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о трудностях с попаданием в Формулу-1, с которыми сталкиваются молодые гонщики.

«Я провожу много времени, помогая талантам начать карьеру. Они могут извлечь пользу из моего опыта, и мне это нравится. Вся моя жизнь вращается вокруг автоспорта. Возможно, это единственное, в чём я хорош. Мешаю ли я молодым талантам в контексте ситуации с Оскаром Пиастри? Автоспорт вращается вокруг секундомера. Ключевой вопрос — может ли пилот достичь требуемой скорости? Я всё ещё быстр. Это другие гонщики не дают пробиться молодым талантам», — приводит слова Алонсо NOS.nl.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

В Формуле-1 осталось всего 8 мест на следующий сезон. Кто их займёт? В Формуле-1 осталось всего 8 мест на следующий сезон. Кто их займёт?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022