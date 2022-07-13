Фернандо Алонсо: это не я, а другие гонщики не дают пробиться молодым талантам в Формулу-1
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Двукратный чемпион мира испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о трудностях с попаданием в Формулу-1, с которыми сталкиваются молодые гонщики.
«Я провожу много времени, помогая талантам начать карьеру. Они могут извлечь пользу из моего опыта, и мне это нравится. Вся моя жизнь вращается вокруг автоспорта. Возможно, это единственное, в чём я хорош. Мешаю ли я молодым талантам в контексте ситуации с Оскаром Пиастри? Автоспорт вращается вокруг секундомера. Ключевой вопрос — может ли пилот достичь требуемой скорости? Я всё ещё быстр. Это другие гонщики не дают пробиться молодым талантам», — приводит слова Алонсо NOS.nl.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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