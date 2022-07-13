Даниэль Риккардо сделал заявление о своём будущем в «Макларене»

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на слухи о своём уходе из команды.



«Всё больше и больше слухов вокруг моего будущего в Формуле-1. Так вот, я бы хотел лично прояснить ситуацию. Я остаюсь приверженным «Макларену» до конца следующего года и не собираюсь уходить из этого спорта. Конечно, не всё складывается гладко, ну а когда так бывает? Я с усердием вместе с командой работаю над тем, чтобы наше авто стало ещё лучше. Это моё самое главное желание. Увидимся в Ле-Кастелле», — написал Риккардо.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун опроверг слухи о скорой замене Риккардо.