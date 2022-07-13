Комментатора Формулы-1 отстранили от работы после жёсткого оскорбления Лэнса Стролла

Франкоязычный комментатор Формулы-1 Лионель Фройсар, работающий на бельгийском телеканале, был отстранён на время расследования после того, как оскорбил пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла. Об этом информирует издание GPFans. Фройсар в прямом эфире Гран-при Австрии назвал Стролла аутистом.
«Ясно, что в команде хотят сохранить Феттеля, им нужен человек, который разбирается в машинах!» — сказал Лионель.
После усмешки со стороны его коллеги Гаэтана Виньерона, Фруассар добавил: «Не аутист же Стролл будет им это объяснять?»
Услышав это, Виньерон возразил: «Это слишком сильно. Вы заходите слишком далеко». На это Фройсар ответил следующее: «Честно говоря, это правда».
Напомним, на Гран-при Австрии Стролл показал 13-й результат. Победителем этапа стал монегаск Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари».
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 13 июля 2022
-
14:33
-
13:26
-
13:17
-
12:35
-
12:14
-
11:58
-
11:18
-
10:22
-
09:53
-
00:37
- 12 июля 2022
-
23:03
-
22:25
-
21:51
-
21:13
-
20:12
-
19:04
-
18:39
-
18:00
-
17:13
-
16:28
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:33
-
14:02
-
13:35
-
13:01
-
12:30
-
12:16
-
10:58
-
10:40
-
09:41
-
09:17