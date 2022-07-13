Комментатора Формулы-1 отстранили от работы после жёсткого оскорбления Лэнса Стролла

Франкоязычный комментатор Формулы-1 Лионель Фройсар, работающий на бельгийском телеканале, был отстранён на время расследования после того, как оскорбил пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла. Об этом информирует издание GPFans. Фройсар в прямом эфире Гран-при Австрии назвал Стролла аутистом.

«Ясно, что в команде хотят сохранить Феттеля, им нужен человек, который разбирается в машинах!» — сказал Лионель.

После усмешки со стороны его коллеги Гаэтана Виньерона, Фруассар добавил: «Не аутист же Стролл будет им это объяснять?»



Услышав это, Виньерон возразил: «Это слишком сильно. Вы заходите слишком далеко». На это Фройсар ответил следующее: «Честно говоря, это правда».

Напомним, на Гран-при Австрии Стролл показал 13-й результат. Победителем этапа стал монегаск Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари».

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