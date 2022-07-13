Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари». Видео
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Российский гонщик Роберт Шварцман принял участие в тестах болида команды «Феррари» версии 2021 года. Соответствующее видео появилось в социальных сетях итальянского гоночного коллектива.
«Посмотрите, кто это здесь. Роберт Шварцман за рулём SF21 в Муджелло», — говорится в описании к видео.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
Напомним, по итогам минувшего сезона Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд «Королевских гонок». В преддверии сезона-2022 Шварцман принял участие в частных тестах «Феррари» во Фьорано. В общей сложности россиянин за время испытаний во Фьорано проехал 165 кругов, или 492 километра.
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