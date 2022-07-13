Никита Мазепин стал первым по итогам 7-го этапа «Шёлкового пути» и лидирует в общем зачёте

Бывший пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин стал первым в классе мотовездеходов по итогам седьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». Никита выступает за команду Can-Am. Второй стала Анастасия Нифонтова. Третий результат показал Армен Пузян.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Седьмой этап:
1. Никита Мазепин — 3:25.29
2. Анастасия Нифонтова +04.07
3. Армен Пузян +10,17.
4. Сергей Карякин +12.24
5. Кирилл Черненков +37.00
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Общий зачёт после седьмого этапа:
1. Никита Мазепин — 25:43.57
2. Армен Пузян +26:01.26
3. Сергей Карякин +26:18.45
«Грязевой участок длился недолго, но у нас не работали дворники, потому я надеялся, что он кончится. Вообще у нас как в бункере было – ничего не видно. Интересный опыт, машина сильно скользит на глине, больше дрифт получается, нежели багги. Удовольствие я получил. Последние три дня с удовольствием еду, мне очень нравится.
Мы сегодня стартовали за «КАМАЗами», затем догнали Настю [Нифонтову] и обогнали, но потом пропустили. Потому что тот темп, который она держит, я думаю, не соответствует темпу марафона. Но в её случае, я бы, наверное, смотрел на это не как на гонку, а как на тесты. Поэтому я своим темпом доволен. Изменения в погоде стали точно легче для машины, ну и машине стало комфортнее ехать. Привык к ритму, но хотелось бы спать чуть больше. С точки зрения пилотирования рельеф опять изменился, но тут ехать поспокойнее – прямики, ходовые истории», — цитирует Мазепина официальный сайт соревнований.
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