Источник: Сайнс использует четвёртый двигатель на ГП Франции и будет стартовать последним

Испанское издание Marca сообщает о том, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс будет вынужден использовать четвёртый двигатель на Гран-при Франции, что означает, что ему придётся стартовать с последнего места в гонке.
Как сообщает источник, у «Феррари» пока нет улучшенной спецификации силовой установки, и ожидается, что готова она будет только в промежутке между гонками в Спа и Монце – во время летнего перерыва. Остальные двигатели команды слишком изношены, чтобы их можно было использовать в гонках.
Напомним, во время Гран-при Австрии Сайнс был вынужден сойти. Причиной же схода стало возгорание болида, испанцу пришлось на ходу выпрыгивать из машины. На момент инцидента Сайнс шёл в тройке лидеров и готовился к тому, чтобы обойти действующего лидера чемпионата и пилота команды «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена.
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