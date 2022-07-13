Вольф: «Мерседес» держит ситуацию с дельфинированием под контролем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что команда контролирует ситуацию с дельфинированием болида под контролем.
«Льюис недостаточно быстр в Австрии, чтобы по-настоящему атаковать лидеров. Нам всё ещё не хватает двух или трёх десятых в плане производительности. Тем не менее мы держим проблемы с дельфинированием под контролем», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.
Стоит отметить, что пилоты «Мерседеса» оказываются на подиуме на четырёх последних этапах Формулы-1: на Гран-при Азербайджана Джордж Расселл был третьим, в Монреале третьим был Льюис Хэмилтон, он же был третьим в Сильверстоуне и в Австрии.
Ранее Хэмилтон дал краткий комментарий о словах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена про решение штрафовать гонщиков за нарушение границ трассы на Гран-при Австрии.
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