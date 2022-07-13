«Феррари» рассказала, как прошли тесты Шварцмана в Муджелло

Команда Формулы-1 «Феррари» рассказала о тестах Роберта Шварцмана в Муджелло.

«Роберт Шварцман вернулся сегодня на трассу в Муджелло. Он проехал на болиде команды SF21. Это уже второй раз в этом году, когда тест-пилот «Скудерии» сел за руль болида Формулы-1, после того как в январе в Фьорано он сел за руль SF71H 2018 года. В целом это была восьмая тестовая сессия в его карьере, в рамках плана, разработанного специально для него, чтобы получить как можно больше опыта в кокпите болида Формулы-1.



Команда, работавшая сегодня в Маранелло, состояла из очень опытных механиков и инженеров, которые работали вместе с молодыми людьми, тренирующимися в Маранелло и имеющими на данный момент лишь ограниченный опыт работы на трассе», — говорится в отчёте «Феррари».