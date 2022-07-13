«Феррари» подтвердила планы по участию Шварцмана в пятничных практиках под флагом Израиля

Команда Формулы-1 «Феррари» рассказала о том, что молодой российский пилот Роберт Шварцман во время тестов в Муджелло выступал под флагом Израиля.
На фоне событий на Украине были вопросы, будет ли Шварцман участвовать в пятничных практиках на Гран-при Формулы-1 в сезоне-2022 и если да, то под флагом какой страны.
«Роберт, который также имеет израильское гражданство в силу того, что родился недалеко от Тель-Авива, сегодня впервые надел цвета этой страны. Он выехал на трассу вскоре чуть позже девяти утра, выполнив некоторые работы по настройке автомобиля, а затем продолжил программу, имитируя квалификационные и гоночные заезды. Это позволило ему оценить на трассе те же условия, с которыми он регулярно работает на симуляторе.
Сегодняшний день был очень полезен для Роберта, поскольку, согласно регламенту, в этом сезоне он должен проехать как минимум две сессии свободной практики на этапах чемпионата мира Формулы-1. Это также была ценная тренировка для других сотрудников «Скудерии», — говорится в отчёте «Феррари».
Напомним, ранее не исключалось, что Шварцман проведёт практики не только в составе «Феррари», но и в составе «Хааса».
- 13 июля 2022
-
22:20
-
21:10
-
20:37
-
18:52
-
18:34
-
17:41
-
16:45
-
16:09
-
15:32
-
14:33
-
13:26
-
13:17
-
12:35
-
12:14
-
11:58
-
11:18
-
10:22
-
09:53
-
00:37
- 12 июля 2022
-
23:03
-
22:25
-
21:51
-
21:13
-
20:12
-
19:04
-
18:39
-
18:00
-
17:13
-
16:28
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:33