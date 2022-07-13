«Феррари» подтвердила планы по участию Шварцмана в пятничных практиках под флагом Израиля

Команда Формулы-1 «Феррари» рассказала о том, что молодой российский пилот Роберт Шварцман во время тестов в Муджелло выступал под флагом Израиля.

На фоне событий на Украине были вопросы, будет ли Шварцман участвовать в пятничных практиках на Гран-при Формулы-1 в сезоне-2022 и если да, то под флагом какой страны.

«Роберт, который также имеет израильское гражданство в силу того, что родился недалеко от Тель-Авива, сегодня впервые надел цвета этой страны. Он выехал на трассу вскоре чуть позже девяти утра, выполнив некоторые работы по настройке автомобиля, а затем продолжил программу, имитируя квалификационные и гоночные заезды. Это позволило ему оценить на трассе те же условия, с которыми он регулярно работает на симуляторе.

Сегодняшний день был очень полезен для Роберта, поскольку, согласно регламенту, в этом сезоне он должен проехать как минимум две сессии свободной практики на этапах чемпионата мира Формулы-1. Это также была ценная тренировка для других сотрудников «Скудерии», — говорится в отчёте «Феррари».

Напомним, ранее не исключалось, что Шварцман проведёт практики не только в составе «Феррари», но и в составе «Хааса».