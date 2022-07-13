Штайнер рассказал, от чего будет зависеть, продолжит ли Шумахер выступление в «Хаасе»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу будущего Мика Шумахера в команде.

«В этом спорте всё зависит от результатов. Иногда ты зарабатываешь очки, даже если тебе просто повезло.



Мы не просто говорим: «Он заработал очки, отлично, и теперь у него есть контракт». Это было бы слишком упрощённо и не принесло бы никому пользы. Нам нужно посмотреть, как он борется и какие результаты приносит.

В настоящий момент мы даже не думаем о контрактах. Как команда мы всегда делали это после летнего перерыва. Именно тогда мы начинаем думать об этом, но в данный момент нам нужно посмотреть, куда Мик может пойти. Надеюсь, Мик хорошо выступит и будет здесь в следующем году.



Мы хотим принять лучшее решение для команды на будущее. Если нам потребуется немного больше времени для принятия решения, больше, чем обычно после летнего перерыва, то мы потратим больше времени, в этом нет проблемы», — приводит слова Штайнера GPFans.