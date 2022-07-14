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«Мерседес» внедрит новую гибридную систему силовой установки после летнего перерыва

«Мерседес» внедрит новую гибридную систему силовой установки после летнего перерыва
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Стало известно, что команда Формулы-1 «Мерседес» после летнего перерыва собирается внедрить новую гибридную систему силовой установки. Об этом сообщает издание Formu1a.uno.

Инженеры в Бриксуорте проанализировали данные в течение уикенда в Австрии и подтвердили более консервативный выбор двигателей, чтобы избежать риска поломок из-за большего разрежения воздуха. Трудности «Мерседеса» на больших высотах неудивительны, они возникали и в те годы, когда команда доминировала в чемпионате. Что касается именно немецкого двигателя, то после летнего перерыва ожидается запуск третьего двигателя за сезон, который также должен включать в себя внедрение новой гибридной части и, таким образом, сможет приблизить производительность к двигателям «Хонды» и «Феррари», при этом агрегат 2022 года наконец-то будет использоваться на полную мощность. До сих пор, несмотря на то что со второй спецификацией был сделан шаг вперёд, её использование было консервативным по причинам, связанным с надёжностью.

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