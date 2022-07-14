Хэмилтон показал, как он тренируется вместе со своим бульдогом

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором показал тренировку вместе со своим бульдогом Роско.

В нынешнем сезоне семикратный чемпион мира выступает нестабильно, однако в последних гонках результаты Хэмилтона стали улучшаться. После провального старта британец сейчас идёт на серии из трёх подиумов.

На прошедшем Гран-при Австрии Льюис замкнул тройку призёров. Победу же в Гран-при одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место досталось лидеру чемпионата Максу Ферстаппену («Ред Булл»).

Ранее Хэмилтон дал краткий комментарий о словах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена про решение штрафовать гонщиков за нарушение границ трассы на Гран-при Австрии. Макс выразил несогласие с подобной практикой.