Хэмилтон показал, как он тренируется вместе со своим бульдогом

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором показал тренировку вместе со своим бульдогом Роско.
В нынешнем сезоне семикратный чемпион мира выступает нестабильно, однако в последних гонках результаты Хэмилтона стали улучшаться. После провального старта британец сейчас идёт на серии из трёх подиумов.
На прошедшем Гран-при Австрии Льюис замкнул тройку призёров. Победу же в Гран-при одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место досталось лидеру чемпионата Максу Ферстаппену («Ред Булл»).
Ранее Хэмилтон дал краткий комментарий о словах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена про решение штрафовать гонщиков за нарушение границ трассы на Гран-при Австрии. Макс выразил несогласие с подобной практикой.
- 14 июля 2022
-
10:44
-
10:42
-
09:54
- 13 июля 2022
-
23:50
-
22:20
-
21:10
-
20:37
-
18:52
-
18:34
-
17:41
-
16:45
-
16:09
-
15:32
-
14:33
-
13:26
-
13:17
-
12:35
-
12:14
-
11:58
-
11:18
-
10:22
-
09:53
-
00:37
- 12 июля 2022
-
23:03
-
22:25
-
21:51
-
21:13
-
20:12
-
19:04
-
18:39
-
18:00
-
17:13
-
16:28
-
16:15
-
15:59