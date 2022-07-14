BMW может вернуться в Ф-1 и рассматривает возможность сотрудничества с «Маклареном»

Британский журналист Джо Сейвуд сообщает, что компания BMW рассматривает возможность вернуться в Формулу-1.



BMW уже ведёт переговоры о сотрудничестве с «Маклареном» в вопросах разработки дорожных автомобилей. Однако сообщается, что в рамках этой сделки стороны могут расширить сотрудничество и на Формулу-1.



В 90-х годах BMW сотрудничала с «Маклареном» и сейчас считает интересной идею возвращения в Формулу-1, чтобы конкурировать с «Мерседесом», «Ауди», «Порше». У самого «Макларена» при этом недостаточно ресурсов, чтобы самостоятельно разрабатывать двигатели.



Ранее BMW принимала участие в Формуле-1 в качестве технического партнёра «Заубера» с 2006 по 2010 год. Лучшим результатом команды «БМВ-Заубер» было второе место в Кубке конструкторов в 2007 году.