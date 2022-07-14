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BMW может вернуться в Ф-1 и рассматривает возможность сотрудничества с «Маклареном»

BMW может вернуться в Ф-1 и рассматривает возможность сотрудничества с «Маклареном»
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Британский журналист Джо Сейвуд сообщает, что компания BMW рассматривает возможность вернуться в Формулу-1.

BMW уже ведёт переговоры о сотрудничестве с «Маклареном» в вопросах разработки дорожных автомобилей. Однако сообщается, что в рамках этой сделки стороны могут расширить сотрудничество и на Формулу-1.

В 90-х годах BMW сотрудничала с «Маклареном» и сейчас считает интересной идею возвращения в Формулу-1, чтобы конкурировать с «Мерседесом», «Ауди», «Порше». У самого «Макларена» при этом недостаточно ресурсов, чтобы самостоятельно разрабатывать двигатели.

Ранее BMW принимала участие в Формуле-1 в качестве технического партнёра «Заубера» с 2006 по 2010 год. Лучшим результатом команды «БМВ-Заубер» было второе место в Кубке конструкторов в 2007 году.

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