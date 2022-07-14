Леклер: мне нужна была победа в Австрии после неудачного отрезка

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о важности победы на Гран-при Австрии после ряда неудач в предыдущих гонках.
До Гран-при Австрии Шарль Леклер не побеждал на протяжении семи этапов. Более того, гонщик лишь раз поднялся на подиум за этот период.
«Определённо, эта победа мне была нужна. Я сохраняю оптимизм в каждой гонке, даже учитывая неудачный отрезок, но всё равно было непросто. Одна тяжёлая гонка за другой. Казалось, что всё против меня. Так что я рад, что снова смог одержать победу.
В Австрии мы впервые действительно превосходили «Ред Булл» по скорости. Победа сама по себе не была сюрпризом, а вот прогресс в воскресенье по сравнению с субботой — да. Мы привозили обновления в Барселону, в Сильверстоун. Каждый раз шли в правильном направлении. Мы и в последних пяти гонках смотрелись достаточно хорошо, но не получалось сделать всё правильно», — цитирует Леклера Autosport.
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