Расселл: прежний Хэмилтон вернулся

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что его напарник Льюис Хэмилтон возвращается к своей лучшей форме после неудачного начала сезона.
«Я знал, с чем мне предстояло столкнуться в начале сезона. Я лично убедился, насколько великолепен Льюис. В любом виде спорта важно найти свой ритм. Очевидно, я начал сезон хорошо. Первые восемь или девять гонок прошли достаточно успешно, в двух гонках до Австрии мне было сложнее. Зато мы видели, насколько быстрым был Льюис. Прежний Хэмилтон вернулся.
Но нельзя расслабляться. Всё же в Сильверстоуне достаточно уникальная трасса. На таких этапах у нас будет хороший потенциал. Что касается Австрии, то было неприятно из-за инцидента в четвёртом повороте. Я потерял много времени, возможно, по секунде на круг. В конце концов было неплохо финишировать там же, где я и начинал», — приводит слова Расселла GPFans.
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