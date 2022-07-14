В «Феррари» рассказали, почему сход Сайнса мог стоить Леклеру победы

Главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда рассказал, что сход Карлоса Сайнса мог помешать Шарлю Леклеру одержать победу на Гран-при Австрии. Неверное тактическое решение «Скудерии» в режиме виртуального сейфти-кара могло дорого обойтись монегаску.



«К сожалению, когда Карлос собирался обогнать Ферстаппена, у него отказал двигатель и это привело к режиму виртуальной машины безопасности. В тот момент нам нужно было сделать выбор, отправить Леклера на пит-стоп и перейти на новый комплект шин «медиум» или остаться на старом «харде». Между ними было всего несколько секунд, важно было принять правильное решение. Тот факт, что у Макса тогда были изношенные покрышки, убедил нас отправить Шарля на пит-стоп. Мы были уверены, что Ферстаппен поступит так же.



В этот уикенд нам удалось провести пять отличных пит-стопов и последний не стал исключением. Мы потратили меньше трёх секунд», — приводит слова Руэды Racingnews365.

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