Правительство Бельгии в письме подтвердило свою поддержку Гран-при Формулы-1 в Спа

Правительство Бельгии в письме к руководству Формулы-1 подтвердило поддержку государственных органов в проведении Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршам, заявила в среду региональный депутат Диана Николич.
«Встреча по этому вопросу состоялась вчера утром между представителями автодрома, Гран-при, менеджмента Формулы-1 и региона», – пояснил министр Вилли Борсус, который «лично занимается этим вопросом» вместе с министром-президентом Валлонии Элио Ди Рупо и при поддержке премьер-министра Александра Де Кроо.
«Хотя решение ещё не принято, оно неизбежно, поскольку контракт между Гран-при и Формулой-1 заканчивается в этом году», – сказал Вилли Борсус. Он подтвердил свою убежденность в том, что Спа, чья трасса высоко ценится гонщиками, «всё ещё имеет будущее в Формуле-1».
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