Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Правительство Бельгии в письме подтвердило свою поддержку Гран-при Формулы-1 в Спа

Правительство Бельгии в письме подтвердило свою поддержку Гран-при Формулы-1 в Спа
Комментарии

Правительство Бельгии в письме к руководству Формулы-1 подтвердило поддержку государственных органов в проведении Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршам, заявила в среду региональный депутат Диана Николич.

«Встреча по этому вопросу состоялась вчера утром между представителями автодрома, Гран-при, менеджмента Формулы-1 и региона», – пояснил министр Вилли Борсус, который «лично занимается этим вопросом» вместе с министром-президентом Валлонии Элио Ди Рупо и при поддержке премьер-министра Александра Де Кроо.

«Хотя решение ещё не принято, оно неизбежно, поскольку контракт между Гран-при и Формулой-1 заканчивается в этом году», – сказал Вилли Борсус. Он подтвердил свою убежденность в том, что Спа, чья трасса высоко ценится гонщиками, «всё ещё имеет будущее в Формуле-1».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022