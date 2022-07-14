В «Мерседесе» сообщили, что команда могла не выйти на ГП Австрии при новых повреждениях

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот сообщил, что немецкая команда рисковала не выйти на Гран-при Австрии, если бы допустила новые повреждения болида в спринте.
Напомним, во время квалификации Хэмилтон и Расселл разбили свои болиды и инженеры «Мерседеса» использовали все запасные детали, которые были.
«Когда в аварию попадают сразу две машины, ты понимаешь, что уикенд будет сложным. Обе машины были сильно повреждены — оба днища, оба задних антикрыла, повреждения подвески. Нам пришлось практически с нуля собрать болид Хэмилтона. Одно днище у нас было, а второе собирали из деталей от повреждённых. При этом нужно заново подбирать настройки.
Учитывая тяжесть повреждений, была сложная ситуация. Если были бы новые повреждения в спринте, то рисковали не выйти на гонку», — цитирует Эллиота Autosport.
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