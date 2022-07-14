Хаккинен: «Феррари» превратила свои слабости в сильные стороны

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен отметил прогресс «Феррари» на последних этапах нынешнего сезона.



«Феррари» обыграла «Ред Булл» в честной борьбе, что должно дать им больше уверенности в своих силах. Они усердно работали над тем, чтобы превратить свои слабости в сильные стороны, нашли скорость на прямой. В Австрии лучше работали с шинами.



В этом сезоне «Феррари» испытывает проблемы со стратегиями, но только не в Австрии. Они сразу отреагировали на стратегию Макса, сохраняли преимущество по шинам.



Отказ двигателя у Карлоса Сайнса показывает, что им ещё есть над чем работать, но уверен, что они знают о своих проблемах. Леклеру сейчас нельзя позволять себе таких неудач, чтобы продолжать борьбу», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

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